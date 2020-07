மாவட்ட செய்திகள்

எச்.விஸ்வநாத், யோகேஷ்வருக்கு பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு: கர்நாடகத்தில் அடுத்த மாதம் மந்திரி சபையை மாற்றி அமைக்க முடிவு + "||" + Opportunity to get the position Next month in Karnataka Decision to reshuffle the cabinet

எச்.விஸ்வநாத், யோகேஷ்வருக்கு பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு: கர்நாடகத்தில் அடுத்த மாதம் மந்திரி சபையை மாற்றி அமைக்க முடிவு