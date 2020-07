மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்களுடன் ஆலோசனை - கலெக்டர் சிவன்அருள் தலைமையில் நடந்தது + "||" + Consultation with doctors at a private hospital in Tirupati - led by Collector Sivanarul

திருப்பத்தூரில் தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்களுடன் ஆலோசனை - கலெக்டர் சிவன்அருள் தலைமையில் நடந்தது