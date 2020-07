மாவட்ட செய்திகள்

கருப்பர் கூட்டத்தினரை கைது செய்யக்கோரி பா.ஜனதாவினர் காவடி எடுத்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demanding the arrest of the black crowd BJP people protest by taking Kavadi

கருப்பர் கூட்டத்தினரை கைது செய்யக்கோரி பா.ஜனதாவினர் காவடி எடுத்து ஆர்ப்பாட்டம்