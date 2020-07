மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே, வடமாநில வாலிபரை அடித்து கொன்று தூக்கில் தொங்க விட்ட கொடூரம் - மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Vedasandur, Beating and killing the Northern State Wall The cruelty of being hanged

வேடசந்தூர் அருகே, வடமாநில வாலிபரை அடித்து கொன்று தூக்கில் தொங்க விட்ட கொடூரம் - மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு