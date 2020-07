மாவட்ட செய்திகள்

ஊழியர்கள் 2 பேருக்கு கொரோனா: எட்டயபுரம் நகர பஞ்சாயத்து அலுவலகம் மூடப்பட்டது + "||" + Corona for 2 of the staff Ettayapuram The city panchayat office was closed

ஊழியர்கள் 2 பேருக்கு கொரோனா: எட்டயபுரம் நகர பஞ்சாயத்து அலுவலகம் மூடப்பட்டது