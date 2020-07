மாவட்ட செய்திகள்

தாய்க்கு கொரோனா பாதிப்பு: கிராமத்தினர் ஒதுக்கிவைத்ததால் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - உப்பள்ளியில் துயர சம்பவம் + "||" + Corona exposure to the mother Because the villagers set it aside Suicide by hanging

தாய்க்கு கொரோனா பாதிப்பு: கிராமத்தினர் ஒதுக்கிவைத்ததால் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - உப்பள்ளியில் துயர சம்பவம்