மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் அருகே காவலாளியை கத்தியால் குத்திவிட்டு வீட்டில் கொள்ளை முயற்சி - மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Mamallapuram Stabbed the guard with a knife Attempt to rob the house

மாமல்லபுரம் அருகே காவலாளியை கத்தியால் குத்திவிட்டு வீட்டில் கொள்ளை முயற்சி - மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு