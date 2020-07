மாவட்ட செய்திகள்

36 மணி நேர முழு ஊரடங்கு: உழவர்சந்தை,கடைகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + 36-hour full curfew: Crowds flocked to the farmers' market and shops

36 மணி நேர முழு ஊரடங்கு: உழவர்சந்தை,கடைகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது