மாவட்ட செய்திகள்

திருவையாறில், சாவிலும் இணைபிரியா தம்பதி: மனைவி இறந்த வேதனையில் கணவனும் பரிதாப சாவு - இருவரது உடல்களும் ஒரே இடத்தில் தகனம் + "||" + Thiruvaiyaril, Chavilum Inaipriya couple: Husband mourns wife's death Both bodies were cremated in the same place

திருவையாறில், சாவிலும் இணைபிரியா தம்பதி: மனைவி இறந்த வேதனையில் கணவனும் பரிதாப சாவு - இருவரது உடல்களும் ஒரே இடத்தில் தகனம்