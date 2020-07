மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.சி. பதவி வழங்கியதற்காக நன்றி கூற வந்தார் எடியூரப்பாவை சந்திக்க முடியாததால் எம்.டி.பி.நாகராஜ் ஏமாற்றம் + "||" + MLC MDP Nagaraj was disappointed as he could not meet Eduyurappa who came to thank him for giving him the post

எம்.எல்.சி. பதவி வழங்கியதற்காக நன்றி கூற வந்தார் எடியூரப்பாவை சந்திக்க முடியாததால் எம்.டி.பி.நாகராஜ் ஏமாற்றம்