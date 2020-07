மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்த போது மீனவரை அரிவாளால் வெட்டிய இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் + "||" + While fishing in the ocean Cut the fish with a scythe Sri Lankan pirates

கடலில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்த போது மீனவரை அரிவாளால் வெட்டிய இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள்