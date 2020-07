மாவட்ட செய்திகள்

வனத்துறை விசாரணைக்கு சென்ற விவசாயி சாவு: உடலை வாங்க மறுத்து 4-வது நாளாக உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + Death of a farmer who went to the forest department for investigation: Relatives protest for the 4th day for refusing to buy the body

வனத்துறை விசாரணைக்கு சென்ற விவசாயி சாவு: உடலை வாங்க மறுத்து 4-வது நாளாக உறவினர்கள் போராட்டம்