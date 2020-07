மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை 20 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாதிப்பு: கிள்ளியூர் தொகுதி ராஜேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு கொரோனா - ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + So far 20 MLAs have been affected: Killiur Block Rajeshkumar MLA for Corona- Admission to the hospital

இதுவரை 20 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாதிப்பு: கிள்ளியூர் தொகுதி ராஜேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு கொரோனா - ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி