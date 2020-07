மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கால் வெறிச்சோடிய நகரங்கள் - மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர் + "||" + Villupuram, Kallakurichi District, Desert cities deserted by the whole curfew - People were paralyzed inside the houses

விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கால் வெறிச்சோடிய நகரங்கள் - மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர்