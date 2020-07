மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 5,324 பேருக்கு தொற்று கர்நாடகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது ஒரே நாளில் 75 பேர் பலி + "||" + 5,324 new cases of corona in Karnataka, more than one lakh 75 killed in a single day

