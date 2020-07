மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு, டாக்டர்கள் உள்பட 166 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona to 166 people including Deputy Superintendent of Police, Doctors in Vellore District

வேலூர் மாவட்டத்தில் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு, டாக்டர்கள் உள்பட 166 பேருக்கு கொரோனா