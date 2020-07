மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. சார்பில் 1,000 பேருக்கு நிவாரண பொருட்கள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழங்கினர் + "||" + AIADMK On behalf of Relief supplies for 1,000 people

அ.தி.மு.க. சார்பில் 1,000 பேருக்கு நிவாரண பொருட்கள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழங்கினர்