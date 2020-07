மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார, வேளாண் அவசர சட்டத்தை திரும்ப பெறக்கோரி விவசாயிகள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demand for repeal of Electricity and Agriculture Emergency Act Farmers protest carrying black flag

