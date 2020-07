மாவட்ட செய்திகள்

திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் இணையதளம் வழியாக நவகிரக சாந்தி ஹோமம் வீட்டில் இருந்தபடியே பக்தர்கள் தரிசிக்கலாம் + "||" + Devotees can view the Navagraha Shanti Homam at home at the Thirunallar Sanibagavan Temple via the website

