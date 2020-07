மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் தொற்று கிடுகிடு உயர்வு கொரோனா பாதிப்பு 3 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + The incidence of corona infection in Puduvai has risen to over 3,000

புதுவையில் தொற்று கிடுகிடு உயர்வு கொரோனா பாதிப்பு 3 ஆயிரத்தை தாண்டியது