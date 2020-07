மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை கலெக்டர் சீதாலட்சுமிக்கு கொரோனா கிண்டி அரசு சிறப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை + "||" + Chennai Collector Seethalakshmi is being treated at the Corona Kindi Government Special Hospital

