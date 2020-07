மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லாததால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் ஆதரவு தெரிவித்து மக்களும் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Corona victim sitting on the road and struggling

மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லாததால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் ஆதரவு தெரிவித்து மக்களும் ஆர்ப்பாட்டம்