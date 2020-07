மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த ரூ.11¾ கோடியில், செறிவூட்டும் கிணறுகள் அமைக்கும் பணிதலைமை பொறியாளர் ஆய்வு + "||" + In Thiruvarur district, to improve ground water Construction of enrichment wells at a cost of Rs. 11 crore

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த ரூ.11¾ கோடியில், செறிவூட்டும் கிணறுகள் அமைக்கும் பணிதலைமை பொறியாளர் ஆய்வு