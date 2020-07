மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரணமாக மாதம் ரூ.7,500 வழங்கக்கோரி விவசாய தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Ask for Rs 7,500 per month as corona relief Demonstration by agricultural workers

கொரோனா நிவாரணமாக மாதம் ரூ.7,500 வழங்கக்கோரி விவசாய தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்