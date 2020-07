மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்காடு, வாலாஜா தாலுகா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் தேதி மாற்றம் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி தகவல் + "||" + Arcot, Walaja taluka Date change of special camps for the disabled Collector Divyadarshini Information

ஆற்காடு, வாலாஜா தாலுகா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் தேதி மாற்றம் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி தகவல்