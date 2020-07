மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி, நாளை வீடுகளிலேயே முஸ்லிம்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்த வேண்டும் விருத்தாசலம் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு + "||" + Muslims should perform special prayers in their homes Vriddhachalam Sub-Police Superintendent Order

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி, நாளை வீடுகளிலேயே முஸ்லிம்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்த வேண்டும் விருத்தாசலம் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு