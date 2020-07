மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை ஒழிக்க 4,148 முகாம்கள் மூலம் 2.40 லட்சம் பேருக்கு காய்ச்சல் பரிசோதனைமாநகராட்சியின் நடவடிக்கைக்கு நல்ல பலன் + "||" + Fever testing for 2.40 lakh people through 4,148 camps to eradicate corona

கொரோனாவை ஒழிக்க 4,148 முகாம்கள் மூலம் 2.40 லட்சம் பேருக்கு காய்ச்சல் பரிசோதனைமாநகராட்சியின் நடவடிக்கைக்கு நல்ல பலன்