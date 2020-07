மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பிவண்டி, பால்கரில் பொதுமக்கள் கூட தடை + "||" + The public is also banned from Bhiwandi and Balkar on the occasion of Bakreed festival

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பிவண்டி, பால்கரில் பொதுமக்கள் கூட தடை