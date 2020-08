மாவட்ட செய்திகள்

வரமகாலட்சுமி பண்டிகையையொட்டி வீடுகளில் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்ட பெண்கள் + "||" + Women performing special poojas at home on the occasion of Varamakalakshmi festival

வரமகாலட்சுமி பண்டிகையையொட்டி வீடுகளில் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்ட பெண்கள்