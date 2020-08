மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையை சேர்ந்த வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் 6 பேரிடம் ஏ.டி.எம். மூலம் நூதன முறையில் ரூ.2½ லட்சம் மோசடி - மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Bank customers from Tanjore 6 people have ATMs. Innovative mode by Rs.2½ lakh fraud

தஞ்சையை சேர்ந்த வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் 6 பேரிடம் ஏ.டி.எம். மூலம் நூதன முறையில் ரூ.2½ லட்சம் மோசடி - மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு