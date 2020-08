மாவட்ட செய்திகள்

அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அளித்தபோதிலும் சென்னையில், 90 சதவீத ஓட்டல்கள் அடைப்பு காரணம் என்ன? ஓட்டல்கள் சங்கம் விளக்கம் + "||" + In Chennai, 90 percent of hotels are closed What is the reason Hotels Association Description

அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அளித்தபோதிலும் சென்னையில், 90 சதவீத ஓட்டல்கள் அடைப்பு காரணம் என்ன? ஓட்டல்கள் சங்கம் விளக்கம்