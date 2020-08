மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் 8 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு - குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை 41.52 சதவீதமாக உயர்வு + "||" + By the end of December in Karnataka For 8 lakh people Likely to cause corona damage The number of healers is on the rise

கர்நாடகத்தில் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் 8 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு - குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை 41.52 சதவீதமாக உயர்வு