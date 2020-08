மாவட்ட செய்திகள்

பாலத்தின் தடுப்பு சுவரை உடைத்து கொண்டு கழிமுகத்தில் பாய்ந்த கன்டெய்னா்; லாரி டிரைவர் உயிர் தப்பினார் + "||" + The container that broke the retaining wall of the bridge and flowed into the estuary; The truck driver survived

பாலத்தின் தடுப்பு சுவரை உடைத்து கொண்டு கழிமுகத்தில் பாய்ந்த கன்டெய்னா்; லாரி டிரைவர் உயிர் தப்பினார்