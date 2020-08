மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர்களுக்கு நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன் - அமிதாப் பச்சன் உருக்கம் + "||" + I am indebted to the doctors who treated Corona - Amitabh Bachchan

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர்களுக்கு நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன் - அமிதாப் பச்சன் உருக்கம்