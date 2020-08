மாவட்ட செய்திகள்

‘கொரோனாவில் இருந்து குணம் அடைந்து விரைவில் பணிக்கு திரும்புவேன்’ - பெங்களூரு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெறும் எடியூரப்பா, வீடியோ வெளியிட்டார் + "||" + ‘I will recover from corona and return to work soon’ - Eduyurappa, who is undergoing treatment at a Bangalore hospital, released the video

‘கொரோனாவில் இருந்து குணம் அடைந்து விரைவில் பணிக்கு திரும்புவேன்’ - பெங்களூரு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெறும் எடியூரப்பா, வீடியோ வெளியிட்டார்