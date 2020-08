மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வேலை இல்லாததால் வறுமை; கர்ப்பிணி மனைவியுடன் ஆடு திருடிய வாலிபர் + "||" + By curfew Poverty due to lack of work; A young man who stole a goat with his pregnant wife

ஊரடங்கால் வேலை இல்லாததால் வறுமை; கர்ப்பிணி மனைவியுடன் ஆடு திருடிய வாலிபர்