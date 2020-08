மாவட்ட செய்திகள்

சிப்காட்டில், டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - 18 பேர் கைது + "||" + In Chipkot, 18 people were arrested during a public protest against the Tasmac store

சிப்காட்டில், டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - 18 பேர் கைது