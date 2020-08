மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பைவிட குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஒரே நாளில் 6,501 பேர் ‘டிஸ்சார்ஜ்’ + "||" + Than the corona effect in Tamil Nadu Increase in number of survivors 6,501 ‘discharged’ in a single day

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பைவிட குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஒரே நாளில் 6,501 பேர் ‘டிஸ்சார்ஜ்’