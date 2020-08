மாவட்ட செய்திகள்

அப்பர் பவானியில் 30 செ.மீ. பதிவானது: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழை, நீலகிரி மாவட்டம் வெள்ளக்காடானது- 25 பேர் உயிருடன் மீட்பு + "||" + 30 cm in the Upper Bhavani. Recorded: Kottittirtta dawn to dawn, heavy rain, Nilgiris floodplain - 25 rescued

அப்பர் பவானியில் 30 செ.மீ. பதிவானது: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழை, நீலகிரி மாவட்டம் வெள்ளக்காடானது- 25 பேர் உயிருடன் மீட்பு