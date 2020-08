மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளி உணவு செலவுக்காக ரூ.200 வழங்க உத்தரவு அமைச்சர் தகவல் + "||" + Order of the Minister to provide Rs.200 for the cost of food for a patient admitted in private medical colleges

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளி உணவு செலவுக்காக ரூ.200 வழங்க உத்தரவு அமைச்சர் தகவல்