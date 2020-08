மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் கழிவறை கட்டுவதில் முறைகேடு; கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + Abuse in toilet construction in the Clean India project; Complain to the Collector

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் கழிவறை கட்டுவதில் முறைகேடு; கலெக்டரிடம் புகார்