மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி அருகே, கொரோனாவால் இறந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு - சாலையின் குறுக்கே பள்ளம் தோண்டி தடுத்தனர் + "||" + Near Gingee, To bury the body of the deceased by Corona Villagers protest

செஞ்சி அருகே, கொரோனாவால் இறந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு - சாலையின் குறுக்கே பள்ளம் தோண்டி தடுத்தனர்