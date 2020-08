மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை: சூறாவளி காற்றில் 200 மரங்கள் விழுந்தன - கூடலூரில் வெள்ளம் சூழ்ந்த கிராமத்தை கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + Heavy rains in Nilgiris: 200 trees fell in hurricane - Gudalur collector visited the village surrounded by flood

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை: சூறாவளி காற்றில் 200 மரங்கள் விழுந்தன - கூடலூரில் வெள்ளம் சூழ்ந்த கிராமத்தை கலெக்டர் பார்வையிட்டார்