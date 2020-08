மாவட்ட செய்திகள்

அலமட்டி, பசவசாகர் அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு: கிருஷ்ணா ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் + "||" + Water release from Alamatti and Basavasagar dams: Wild floods in Krishna river

அலமட்டி, பசவசாகர் அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு: கிருஷ்ணா ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம்