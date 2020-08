மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனாவில் இருந்து 88 சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர்: அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி + "||" + In Thiruvarur district, 88 per cent people have recovered from corona: Minister Kamaraj interview

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனாவில் இருந்து 88 சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர்: அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி