மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள சுதந்திரதின விழாவில் கலைநிகழ்ச்சிகள் கிடையாது - ஆலோசனை கூட்டத்தில் தகவல் + "||" + No artistic performances at the Independence Day celebrations in Thiruvannamalai - Information at the consultation meeting

திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள சுதந்திரதின விழாவில் கலைநிகழ்ச்சிகள் கிடையாது - ஆலோசனை கூட்டத்தில் தகவல்