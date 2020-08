மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு: கன்னியாகுமரி பகுதியில் முழு சுய ஊரடங்கு + "||" + Day by day increase in corona spread: Complete self curfew in Kanyakumari area

கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு: கன்னியாகுமரி பகுதியில் முழு சுய ஊரடங்கு