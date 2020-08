மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் மேலும் 4 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி: பாதிப்பு 5,500-ஐ கடந்தது + "||" + 4 more killed in Kumari Corona: More than 5,500 affected

குமரியில் மேலும் 4 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி: பாதிப்பு 5,500-ஐ கடந்தது