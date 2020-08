மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய தேவைக்கு, உண்மையான காரணத்தை கூறி பெற்றுக் கொள்ளலாம்: ‘இ-பாஸ்’ நடைமுறை எளிதாக்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + For the essential need, the real reason can be obtained by: ‘E-Pass’ procedure will be facilitated - Edappadi Palanisamy announcement

அத்தியாவசிய தேவைக்கு, உண்மையான காரணத்தை கூறி பெற்றுக் கொள்ளலாம்: ‘இ-பாஸ்’ நடைமுறை எளிதாக்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு