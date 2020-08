மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் ஒரே நாளில் 33.5 செ.மீ. மழை பதிவு: இரவு முழுவதும் வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஆதிவாசி தம்பதி உயிருடன் மீட்பு + "||" + 33.5 cm in one day in Cuddalore. Rain recording: Tribal couple rescued after being trapped in floodwaters overnight

